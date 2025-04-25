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Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Devir Teslim Töreni

Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Devir Teslim Töreni
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Onsekiz Mart Üniversitesi Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu'nda müdür devir teslim töreni yapıldı. Dr. Abdulkerim Diktaş, görevi Prof. Dr. Alptürk Akçöltekin'e devretti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim Diktaş, görevini Prof. Dr. Alptürk Akçöltekin'e teslim etti.

Törene ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Levent Dalyancı, Prof. Dr. Arda Aydın ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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