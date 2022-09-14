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Kınalı keklikler doğaya salındı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Keklik Üretim Tesisinde yetiştirilen onlarca kınalı keklik aynı anda Bolvadin ve Çay ilçelerinde doğaya salındı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Keklik Üretim Tesisinde yetiştirilen onlarca kınalı keklik kontrollü bir şekildeBolvadin ve Çay ilçelerinde doğaya salındı. Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan Keklik Üretim Tesisindeki kınalı keklikler kafeslerle Çay ve Bolvadin ilçelerine getirilerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince doğaya salındı. Kafeslerin açılmasıyla dört bir yana uçuşan kekliklerin kanat çırpışları dağlardan yankılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karahisar Şuhut Çay Güncel Haberler

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