Ongun'dan İBB'ye kar eleştirisi yapan Yiğit Bulut'a: Dolar 3 TL olursa yüzüme tükürün diyen kişiye bakanlığımız cevabını verdi

İSTANBUL (Haberler.com) - TRT spikeri Açıkkar, Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluk alanındaki bölge için İBB'yi etiketleyerek "İnsanlar yine yolda kaldı. Acaba tuzlasanız mı?" paylaşımında bulunmuştu. Açıkkar, konumun Ulaştırma Bakanlığı'na ait olduğunu fark etmesi üzerine paylaşımını silip bu kez Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek, "Kimin sorumluluğundaysa… Buradan başlayıp Beşiktaş'a kadar böyle…" diyerek tekrar bir paylaşım yapmıştı.

KARAYOLLARI TRT SPİKERİNE MOBESE İLE YANIT VERDİ

Açıkkar'ın paylaşımına yanıt veren Karayolları Genel Müdürlüğü, TRT spikerinin bulunduğu konumun canlı mobese görüntülerini paylaşımına eklemişti.

"EKREM İMAMOĞLU VATANDAŞ İÇİN BİR GÜVENLİK SORUNU"

Benzer paylaşımları Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut da yaptı. Aynı bölgenin fotoğrafını paylaşan Bulut, "İstanbul felaketi yaşıyor! Vatandaş perişan Belediye yine ortada yok. Sokakta kalanlar, hastaneye gidemeyen hastalar 'başkan hangi büyükelçi ile yemekte' diye bağırıyor! Hastalar hastaneye varamıyor!! Bu resim ana bir yol! Ekrem İmamoğlu vatandaş için artık bir güvenlik sorunu!!" dedi.

"BAKANLIĞIMIZ GEREKEN CEVABI VERDİ"

İBB Sözcüsü Murat Ongun, bu tweet'e Karayolları Genel Müdürlüğü'nün paylaşımıyla yanıt verip, "'Dolar 3 lira olursa yüzüme tükürün' diyen kişi Ulaştırma Bakanlığı'nı eleştirmişti. Bakanlığımız cevabını verdi" diye yazdı.