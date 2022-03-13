Ongun'dan İBB'ye kar eleştirisi yapan Yiğit Bulut'a: Dolar 3 TL olursa yüzüme tükürün diyen kişiye bakanlığımız cevabını verdi - Haberler

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Ongun'dan İBB'ye kar eleştirisi yapan Yiğit Bulut'a: Dolar 3 TL olursa yüzüme tükürün diyen kişiye bakanlığımız cevabını verdi

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluk alanı olan TEM Otoyolu'nda mahsur kalan araçları paylaşarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni sorumlu tuttu. İBB Sözcüsü Murat Ongun, benzer paylaşımlarda bulunan TRT spikerine yanıt veren Karayolları'nın paylaşımını alıntılayarak, "Dolar 3 lira olursa yüzüme tükürün' diyen kişi Ulaştırma Bakanlığı'nı eleştirmişti, bakanlığımız cevabını verdi" paylaşımını yaptı.

İSTANBUL (Haberler.com) - TRT spikeri Açıkkar, Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluk alanındaki bölge için İBB'yi etiketleyerek "İnsanlar yine yolda kaldı. Acaba tuzlasanız mı?" paylaşımında bulunmuştu. Açıkkar, konumun Ulaştırma Bakanlığı'na ait olduğunu fark etmesi üzerine paylaşımını silip bu kez Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek, "Kimin sorumluluğundaysa… Buradan başlayıp Beşiktaş'a kadar böyle…" diyerek tekrar bir paylaşım yapmıştı.

Açıkkar'ın paylaşımına yanıt veren Karayolları Genel Müdürlüğü, TRT spikerinin bulunduğu konumun canlı mobese görüntülerini paylaşımına eklemişti.

Benzer paylaşımları Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut da yaptı. Aynı bölgenin fotoğrafını paylaşan Bulut, "İstanbul felaketi yaşıyor! Vatandaş perişan Belediye yine ortada yok. Sokakta kalanlar, hastaneye gidemeyen hastalar 'başkan hangi büyükelçi ile yemekte' diye bağırıyor! Hastalar hastaneye varamıyor!! Bu resim ana bir yol! Ekrem İmamoğlu vatandaş için artık bir güvenlik sorunu!!" dedi.

Ongun'dan İBB'ye kar eleştirisi yapan Yiğit Bulut'a: Dolar 3 TL olursa yüzüme tükürün diyen kişiye bakanlığımız cevabını verdi

İBB Sözcüsü Murat Ongun, bu tweet'e Karayolları Genel Müdürlüğü'nün paylaşımıyla yanıt verip, "'Dolar 3 lira olursa yüzüme tükürün' diyen kişi Ulaştırma Bakanlığı'nı eleştirmişti. Bakanlığımız cevabını verdi" diye yazdı.

Ongun'dan İBB'ye kar eleştirisi yapan Yiğit Bulut'a: Dolar 3 TL olursa yüzüme tükürün diyen kişiye bakanlığımız cevabını verdi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Murat Ongun, Yiğit Bulut, Kar Yağışı, İstanbul, İBB, Güncel, Haberler

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Yorumlar (14)

karabey:

Murat Ongunu adam yerine koyup işe almam ama adam ibb de nasıl iş anlamıyorum hala niye tutuluyor o adam o görevde pandemide kötü yönetti ibb y kar yağdı otobüsler gelmek nedir bilmedi saatlerce işe gitmek için bekledik bu sefer yine kar yine aynı

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özgür:

yerinde olmak istemeyeceğim bir insan çok zor :( düşamanın bile zekisini isterim karşımda.

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Hüseyin Civelek:

Allah korusun yarın başımıza bir felaket gelse ne olurdu acaba.Sen osun sen şusun mu diyeceğiz.Kusura bakmayın da ahlakta sınıfta kaldık bence.Bu vatanı bize emanet eden dedelerimizin kemikleri sızlıyordur.Yerin dibine batsın bu particilik.Yazıklar olsun size...

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