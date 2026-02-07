ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Ankara Temsilciliğinden kan bağışı kampanyası

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Ankara Temsilciliği, Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenledi.

Temsilcilik binasında gerçekleştirilen kampanya kapsamında ÖNDER Genel Sekreteri Derya Nur Zanbal basın açıklaması yaptı.

Zanbal, dayanışma ve insan hayatını önceleyen bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, şubat ayı itibarıyla Türkiye genelinde kapsamlı bir kan bağışı seferberliği başlattıklarını söyledi.

Bu çalışmayı yalnızca bir kampanya olarak görmediklerini vurgulayan Zanbal, "Amacımız, uzun vadeli ve düzenli bir kan bağışı kültürünün oluşmasına katkı sunmak. ÖNDER'in yaygın teşkilat yapısı ile Türk Kızılayın kurumsal tecrübesini bir araya getirerek, 81 ilde eş zamanlı yürütülecek kalıcı bir iyilik hareketi başlatıyoruz." dedi.

ÖNDER'in 81 ilde faaliyet gösteren güçlü gönüllü ağına sahip olduğunu ifade eden Zanbal, "İyilik Kanımızda Var" sloganıyla yürütülecek kampanya kapsamında kan bağışı noktalarının daha görünür ve ulaşılabilir hale getirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Basın açıklamasının ardından dernek üyeleri kan bağışında bulundu. Kampanya doğrultusunda yarın saat 19.00'a kadar ÖNDER Ankara Temsilciliği binasında kan bağışı yapılabilecek.