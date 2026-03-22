ÖNDER İmam Hatipliler Derneği bayramlaşma programı düzenledi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Geleneksel Bayramlaşma Programı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, yönetim kurulu üyeleri ve Türkiye genelindeki 700 dernek temsilcisinin katılımıyla çevrim içi gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkiye'nin 7 bölgesini temsilen 7 dernek başkanının konuşmasıyla başlayan programda, ÖNDER Genel Başkanı Ceylan katılımcıların bayramını kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ramazanın başlangıcında çıkardıkları "Maarifin Kalbinde Ramazan" genelgesine karşı açıklanan bildiriyi anımsatarak, "Eğer o 168 kişinin bildirisine yüksek sesle ve aynı hararetle cevap vermemiş olsaydım, ben o gün savunma mekanizması geliştirecek bir dil kullansaydım belki böyle bir tablo ortaya çıkmayacaktı. O bize bir şey gösterdi, 28 Şubat zihniyeti aslında hala canlı. Biz onlara karşı eğer böyle şuurlu bir biçimde birliktelik ruhuyla karşı durmazsak, her an teyakkuz halinde bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

Bildiride kullanılan dil ile 28 Şubat'ta kullanılan dilin benzerliğine dikkati çeken Tekin, "28 Şubat'ı yaşadık, orada bir tecrübe var. Aynı şeyleri görünce tarih tekerrür ediyor gibi geldiği için ben biraz yüksek sesle cevap verdim. Suç duyurusunda bulunacağımı söyledim. Özür dilemeleri gerektiğini söyledim ve bu konuda da ısrarcı oldum. 28 Şubat'ı yaşayan bütün Müslümanların bu bildiriyi yayımlayan kişilere karşı suç duyurusunda bulunması elzem." değerlendirmesinde bulundu.

Tekin, "Maarifin Kalbinde Ramazan" sloganıyla başlattıkları etkinliklere sivil toplum kuruluşlarının da destek olduğunu belirterek, gelecek yıl birçok kamu kurumu ile Bakanlığın önceden hazırlıklı olarak ramazana gireceğini, imam hatip mezunu bir eğitimci olarak yetiştikleri ortamdaki milli ve manevi değerleri, iklimi yeniden oluşturabilecek etkinlikleri hayata geçirmeye çaba sarf ettiklerini kaydetti.

"Çok nitelikli, güzel, bereketli, maneviyatı güçlü bir ramazanı geride bıraktık"

ÖNDER Genel Başkanı Ceylan ise ilk kez "Nerede o ramazanlar?" sorusunun sorulmadığı, o iklimi, atmosferi ve maneviyatı herkesin iliklerine kadar hissettiği bir ramazan yaşadıklarını belirterek, buna "Maarif'in Kalbinde Ramazan" sloganıyla başlatılan etkinliklerin sebep olduğunu ifade etti.

Ceylan, "Hamdolsun bu sene ramazan önce sınıflarımıza geldi, oradan okul koridorlarına, okul bahçelerine, sokaklara, mahallelere, şehirlere, ülkemize yayıldı. En önemlisi bizim gönüllerimize, çocuklarımıza ve evlatlarımıza ramazan geldi. Allah'a hamdediyoruz. Bu noktada Sayın Bakanımıza camiamızın ve milletimizin büyük bir heyecanla beklediği bu adımlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin de İstanbul'da sadece imam hatip okullarını değil bütün okulları süslediklerini ve bu ülkenin bütün gençlerine ramazanı bu bağlamda ulaştırabilmek için mücadele ettiklerini kaydeden Ceylan, "Türkiye genelinde imam hatip dernekleri olarak camiamızın bütün paydaşlarıyla birlikte çok güzel işlere imza attık, çok nitelikli, güzel, bereketli, maneviyatı güçlü bir ramazanı geride bıraktık." değerlendirmesinde bulundu.