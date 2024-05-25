ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Eğitime Desteği Artırmak İçin Çalıştay Düzenledi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, okul aile birliklerinin ve ailelerin eğitime desteğini artırmak amacıyla çalıştay düzenledi.

Derneğin Fatih'teki genel merkezindeki çalıştayda konuşan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, eğitimin sac ayaklarından biri olarak gördükleri aile ve okul aile birliğinin hak ettiği yere gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

Eğitime, müfredata, kitaba, öğretmene ve idareciye yüklenilen anlamın daha fazlasının aile ile okul aile birliklerine yüklenmesi gerektiğini dile getiren Ceylan, şöyle devam etti:

"İnanıyoruz ki okul aile birliklerinin aktif olduğu bir eğitim sisteminin içerisinde, bugün bahsettiğimiz sorunların belki yüzde 50'si ortadan kalkacak. Okullarımızla ve eğitim hayatıyla alakalı çok ciddi problemlerin temelini aileyle birlikte çözmüş olacağız. Bunu başarabilirsek, eğitimin içerisine aileleri entegre edebilirsek ülke adına toplam kaliteyi yükseltebileceğimiz büyük bir adım atmış olacağız. Bu yüzden okul aile birliklerini çok önemsiyoruz." dedi.

"İsmi öne çıkmış hangi okul varsa, mutlaka orada okul aile birliği gücü var"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Yapıcı ise okul aile birliklerinin önemli ancak sahada zayıf kalınan alanlarından olduğunu söyledi.

Yapıcı, okul aile birliklerinin içerisindeki güzel uygulamaları ve planlamaları derlemesinin, diğer okul aile birliklerine sunup, onların da bu çalışmaya girmesini sağlamasının güzel olduğunu belirterek, "Okul aile birlikleri konusunda özellikle imam hatip okulları başlığında çok güçlü bir duyarlılık var. İstanbul'un ve Türkiye'nin kurumsal yönden öne çıkmış başarılı okullarına baktığımız zaman bu okulların en önemli vasıflarından bir tanesinin güçlü okul aile birliği olduğunu görüyoruz. İsmi öne çıkmış hangi okul varsa, mutlaka orada okul aile birliği gücü var." diye konuştu.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da kendisinin Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu kaydetti.

Bundan dolayı aslında öğrencilerin dünyasında velilerin çok önemli bir yeri olduğunu fark ettiğini dile getiren Yılmaz, "Okul aile birliğinin iyi koordinasyonunun olağanüstü katkıları vardır. Bu hem okul hem öğrenciler için böyle." ifadelerini kullandı.

Çalıştaya sahada çalışmalarda bulunan eğitimcilerin yanı sıra İstanbul İl Müftü Yardımcısı Huriye Akbıyık, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Çepni de katıldı.

Çalıştayda, "okul aile birliğinin eğitime katkısının incelenmesi ve işlevselliğinin artırılması için iyileştirme yöntemlerinin değerlendirilmesi", "öğrencilerin gelişimleri açısından okul aile birliği kalitesinin artırılması", "okul aile birliğinin sürdürülebilir yönetsel işlevleri, görevleri ve iletişimlerinin değerlendirilmesi", "değerler ve değerler eğitiminde okul aile işbirliğinin incelenmesi" ile "yetişkin eğitimi ve iletişiminde süreç yönetimi" başlıklarında oturumlar yapıldı.