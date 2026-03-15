Onbeşliler Dizisinin Galası Tokat'ta Yapıldı

TOKAT'ta çekilen ve 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde TRT Tabii'de yayınlanacak 'Onbeşliler' dizinin galası yapıldı.

TRT Tabii'de yayınlanacak 'Onbeşliler' dizisinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından dizinin galası Tokat'ta özel bir otelde yapıldı. Galaya, Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz katıldı. Gala öncesi dizi oyuncuları Mücahit Kocaç, İsmail Ege Şaşmaz, Ezgi Şenler, Kemal Uçar, Deniz Hamzaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dizide, Çanakkale Savaşı'nda cepheye giden 15 yaşlarındaki çocukların hikayesinin konu edildiğini belirten 'Hediye' karakterini canlandıran Ezgi Şenler, "Çanakkale Savaşı ile birlikte bütün aşklardan sıyrılıp vatan aşkına odaklandık. Nesillerden nesillere aktırılacak bir proje yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

'BU HİKAYE MÜBAREK KANLARIYLA BİR MİLLETE CAN VERENLERİN HİKAYESİDİR'

Tokat'ta bu toprakların hafızasını bir dizi ile geleceğe aktarmanın ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı, "Hepimizin malum olduğu üzere 3 gün sonra Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıldönümünü idrak edeceğiz. Çanakkale zaferi sadece askeri bir başarı olarak görülemeyecek şanlı bir zafer, irade, iman, cesaret, fedakarlık ve vatan sevgisi ile yazılan kutlu bir destandır. Milletimizin yokluk içinde verdiği varoluş mücadelesinin adıdır. Kahraman ecdadımız 18 Mart 1915 günü 'Çanakkale Geçilmez' mührünü tarihe vurmuş ve bu topraklarda vatanın yalnızca üzerinde yaşanan yer değil uğrunda bedel ödenen mukaddes bir emanet olduğunu tüm dünyaya haykırmıştır. İşte bu sebeple 18 Mart bizim için kimliğimizi, hafızamız ve istikametimizi diri tutan bir hatırlayış vesilesidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bu vatanın evlatlarının ecdadımızın ortaya koyduğu fedakarlıklardan Çanakkale'de verilen çetin mücadelelerden öğrenecekleri bulunmaktadır. 'Onbeşliler' dizimiz işte bu büyük destanın içinden çok özel ve çok sarsıcı bir sayfayı hayatının baharında Tokat'tan Çanakkale'ye cepheye koşan gençlerin hikayesini anlatıyor. Bu hikaye çoğu çocukluğunu geride bırakıp bir gecede büyüyen bir kuşağın hikayesidir. Bu hikaye sevdiklerinden, hayallerinden, evlerinden, ocaklarından vazgeçip vatan uğruna şehadete yürüyenlerin hikayesidir. Bu hikaye mübarek kanlarıyla bir millete can verenlerin hikayesidir" diye konuştu.

