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Onagawa Nükleer Santrali'nin 2 numaralı reaktörü su sızıntısı nedeniyle kapatılacak

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Japonya'daki Onagawa Nükleer Santrali'nin 2 numaralı reaktöründe su sızıntısı tespit edildi. İşletmeci Tohoku Electric Power Co., arıza nedeniyle yaklaşık 200 litre su sızdığını, sızan suda az miktarda radyoaktif madde bulunduğunu ve reaktörün kapatılacağını açıkladı.

Japonya'da "az miktarda radyoaktif madde sızıntısı" tespit edilen reaktörün faaliyetlerinin geçici olarak durdurulacağı bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, santralin işletmecisi Tohoku Electric Power Co. şirketinden yapılan açıklamada, Miyagi eyaletindeki Onagawa Nükleer Santrali'nin 2 numaralı reaktöründe su sızıntısı tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, tahliye çukurundaki su seviyesinin temmuz ayından bu yana yükselmesi üzerine başlatılan incelemede bir vanadaki arızanın sızıntıya yol açtığının görüldüğü kaydedildi.

Sızan suda "az miktarda" radyoaktif madde tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, çevrede ise anormal bir radyasyon seviyesinin ölçülmediği ifade edildi.

Açıklamada, Onagawa Nükleer Santrali'nin 2 numaralı reaktöründeki arıza nedeniyle saatte yaklaşık 200 litre su sızdığının tahmin edildiği ve parçaların incelenip değiştirilmesi için reaktörün kapatılacağı vurgulandı.

Ayrıca, açıklamada, inceleme, onarım ve reaktörün yeniden devreye alınmasına yönelik hazırlıkların yaklaşık 10 gün süreceği bilgisi paylaşıldı.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi, sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nin kuzeyindeki Onagawa Nükleer Santrali de güvenlik nedeniyle kapatılmıştı. Japon hükümeti tarafından nükleer santral işletmeciliği konusunda getirilen güvenlik tedbirleri kapsamında Şubat 2020'de çalışma izni alan santralin 2 numaralı reaktörü 2024'te faaliyete başlamıştı.

Kaynak: AA
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