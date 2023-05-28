On binlerce vatandaş Erdoğan'ın balkon konuşmasını dinlemek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne akın etti

Resmi olmayan sonuçlara göre, 2. tur seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yıllık geleneği değiştirerek bu kez balkon konuşmasını Külliye'de yapacak. Erdoğan'ın konuşmasını dinlemek isteyen on binlerce vatandaş Külliye'ye akın etti. Bayraklarla alana gelenler slogan atarak beklemeye başladı.

2. tur seçimlerinden galibiyetle ayrılan Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı oldu. Sandıktan istediği neticeyi alan Erdoğan, 21 yıllık geleneğini değiştirdi. Tüm seçimlerde AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yapan Erdoğan, bu kez Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana binasındaki balkonda vatandaşlara seslenecek.

"KÜLLİYE'DEN TÜM DÜNYAYA SESLENECEĞİZ"

Kısıklı'daki evinin önünde zafer konuşması yapan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde milletimize ne söz verdiysek, yapacağız. Bu duygularla şimdi Ankara'ya yola çıkıyorum. Bu defa 1 değişiklik yapıyoruz. Balkon konuşmasını inşallah Külliye'den yapacağız. Külliye'den tüm dünyaya sesleneceğiz." dedi.

KÜLLLİYE'YE AKIN ETTİLER

Erdoğan'ın balkon konuşmasını dinlemek isteyen on binlerce kişi Külliye'ye akın etti. Pankartlarla ve bayraklarla alana gelen vatandaşlar, dombra eşliğinde büyük coşku yaşıyor.