Omuzlarında kefiye, sınıf duvarında asılı Filistin Devleti haritasıyla Türkçe öğreniyorlar

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Atatürk Üniversitesi arasında yapılan protokol kapsamında Erzurum'a gelen 34 Filistinli öğrenci, lisans ve yüksek lisans eğitimleri öncesi Türkçe öğreniyor.

Her yıl Atatürk Üniversitesine kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrendiği Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATATÖMER), bu eğitim öğretim yılında Gazze'den gelen 34 Filistinli öğrenciyi ağırlıyor.

Girdikleri sınavlarda başarı gösterip üniversiteye yerleşmeye hak kazanan öğrencilere, 7 ay süreyle okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri üzerine eğitim verilecek.

Derslere geleneksel örtüleri olan kefiyelerle katılan öğrenciler, sınıf tahtasına Filistin halkının direnişini ve onurlu duruşunu temsil eden sembolik bir çizgi karakter olan Hanzala'yı çiziyor ve Filistin Devleti haritası ile Mescid-i Aksa fotoğrafı karşısında derslerini işliyor.

"Filistin'in tam bağımsızlığı noktasında çok önemli işler yapacaklar"

Merkez Müdürü Prof. Dr. Bahadır Gücüyeter, AA muhabirine, yabancı öğrencilerin, verdikleri derslerle Türkçe öğrendiğini söyledi.

Gazze'den gelen 34 öğrencinin merkezde derslerine devam ettiğini anlatan Gücüyeter, şöyle konuştu:

"Filistin'de gerçekten bir insanlık dramı, bir soykırım yaşanıyor. Filistin'de çok ciddi bir yıkım var. Bu yıkımın etkilerinin ortadan kaldırılabilmesi için yıkımdan sonra tekrar Filistin'in imar edilebilmesi için yetişmiş insan gücüne ihtiyaç var. Burada bu yetişmiş insan gücünün ortaya konulması noktasında bir irade görüyoruz. Bizim için bu çok kıymetli bir irade. Yani şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Ama bunun yanında şehitlerimizin, gazilerimizin uğrunda kendilerini feda ettikleri ülkenin tekrar imar edilmesi gereken bir durum da var. Buraya gelen Filistinli öğrencilerimiz eğitim görüyorlar. Sürecin devamında Filistin'in tam bağımsızlığı noktasında çok önemli işler yapacaklar."

"Yabancı olduklarını şehrimiz onlara hissettirmiyor"

Gücüyeter, merkezde sadece öğretim faaliyetleri yürütmediklerini belirterek, "Bunun yanında ailesinden ayrı gurbette bulunan öğrencilerin birtakım ihtiyaçlarına da cevap vermemiz gerekiyor. Bu noktada şehrimiz bize gerçekten çok büyük destek sağlıyor. Yani Erzurum şehri, misafirperverlik noktasında çok büyük bir katkı sağlıyor. Buradaki öğrencilerimize yabancı olduklarını şehrimiz hissettirmiyor." dedi.

Üniversitenin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak adına da faaliyetlerin yürütüldüğünü ifade eden Gücüyeter, "Üniversitemizi tercih eden uluslararası öğrencilerin eğitim seviyesinin daha da üstlere çıkmasını sağlayabileceğimizi ümit ediyoruz ve çalışmalarımızı da bu yönde devam ettiriyoruz." diye konuştu.

"Filistin özgür olacak ve topraklarıma tekrar döneceğim"

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Gazzeli Mohammed Murtaja ise birçok zorluk yaşayarak Türkiye'ye geldiğini ve Türkçe öğreniminde önemli yol kat ettiğini aktardı.

Murtaja, "Bayrağımız ve haritamıza bakarak ders işliyoruz. Onları görünce topraklarımı özlüyorum. Vatanımdan çıkmak zorunda kaldım. İnşallah bir gün Filistin özgür olacak ve topraklarıma tekrar döneceğim." ifadesini kullandı.

Yazılım mühendisliği bölümü öğrencisi Talat Jamal Alsafadı da "Her ders tahtaya Hanzala'yı ve bayrağımızı çiziyorum. Bu benim için çok güzel bir şey. Onlara bakınca vatanı hissediyorum." dedi.