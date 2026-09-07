Zonguldak'ta omurgası kırık kedi sağlığına kavuşuyor

Zonguldak'ta omurgasındaki kırık nedeniyle yürüyemeyen sahipsiz Kedi, geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuşuyor.

Kentte yaşayanlar, ön ayakları tutmayan sahipsiz kediyi, ayaklarının kırık olduğunu düşünerek veteriner kliniğine götürdü.

Yapılan görüntüleme işlemleri sonrasında kedinin omurgasında kırık olduğu tespit edildi. Ön ayakları tutmayan sahipsiz kedinin ağrılarının geçmesi için bir süre fizik tedavi uygulandı.

Yaklaşık 3 saat süren başarılı ameliyatın ardından fizik tedavi işlemlerine yeniden başlanan kedinin sağlığına kavuşması bekleniyor.

Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, AA muhabirine, kedi kendilerine getirildiğinde ön ayaklarını kullanamaz halde olduğunu söyledi.

Omurgada kırık olduğunu tespit ettiklerini anlatan Alkan, "İlk başta fizik tedavisini yaptık. Daha sonra tutmayan ön ayaklarını tekrardan tutabilir hale gelmesi için sabitleme operasyonunu yaptık. Şu an kedimiz yürümeyi bilmiyor. Yeniden yürümesi için fizik tedavimiz devam edecek. Daha sonra ona yeni yuva bulmak için uğraşacağız." dedi.

Alkan, kedinin uzun süren bir operasyon geçirdiğini anımsatarak, "Sinirleri tamamen kopuk olduğu için ayaklarını hiç kullanamıyordu ve içe dönük durumdaydı. Kedinin zaman içerisinde yere değen yerlerinin kanaması, yaralanması olabileceğinden enfeksiyon alma riski vardı." diye konuştu.

Operasyonun üzerinden çok kısa bir zaman geçmesine rağmen kedinin ön ayaklarının varlığını kabullendiğini belirten Alkan, kendinin ayağa kalkıp hareket edebilecek kadar ilerleme kaydettiğini, fizik tedaviyle de kullanamadığı kaslarını yeniden kullanmasını sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA