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OMÜ Rektörü: Üniversitemiz uluslararası üniversite olma yolunda ilerliyor

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal "Üniversitemiz girişimci ve yenilikçi bir ruhla, bilim, teknik ve metedolojideki değişimleri dikkate alarak, politika üretmekte, kendini yenileyerek uluslararası üniversite olma yolunda emin adımlarla yürümektedir." dedi.

Ünal, 1 Nisan 1975'te kurulan OMÜ'nün, kuruluş yıl dönümü nedeniyle gazetecilere yaptığı açıklamada, 49 yılı geride bırakmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Sürekli gelişen bir üniversite olduklarına işaret eden Ünal, "Üniversitemiz girişimci ve yenilikçi bir ruhla, bilim, teknik ve metedolojideki değişimleri dikkate alarak, politika üretmekte, kendini yenileyerek uluslararası üniversite olma yolunda emin adımlarla yürümektedir. Üniversitemizde eğitim, araştırma ve topluma hizmet politikalarındaki revizyonda, istihdam alanlarının beklentileri esas alınmış ve Yüksek Öğretim yeterlilikleri çerçevesi tam olarak uygulamaya konulmuştur. Bütün mezunlardan İngilizce, Arapça, Fransızca ve Almanca dillerinden birinde B1 düzeyinde dil yeterliliği aranmış ve bitirme projeleriyle yetkinlik ölçümlenmesi bütün programlarımızda uygulamaya konulmuştur." diye konuştu.

Eğitim, araştırma ve topluma hizmet politikalarındaki revizyon ve uygulamadaki kararlılığın sonucu olarak OMÜ'nün YÖKAK'tan 2021 yılında kurumsal akreditasyon belgesi aldığına işaret eden Ünal, "2023 yılında 'Yüksek Öğretimde İnovasyon ve Başarı' ödülüne layık görülmüş, Aday Araştırma Üniversitesi olarak tanımlanmış ve gözleme alınmıştır. OMÜ, girişimci ve yenilikçi üniversiteler arasındaki yerini de 11 basamak yükselterek 35. sırada yer almış, URAP sıralamasında 26, Webometric'te 21, etkili üniversiteler sıralamasında 18, patentleme ve patentlerini ticarileştirmede üniversiteler arasında ilk 10 içerisinde yer almıştır." ifadelerini kullandı.

Üniversite olarak Araştırma ve geliştirmeyi (AR-GE) kültüre dönüştürme iddiasında olduklarını bildiren Ünal, şöyle devam etti:

"OMÜ, lisans düzeyindeki araştırmaları desteklemeyi önemsemiş, sonuç olarak TÜBİTAK lisans desteklerinde 2022 yılında 114 proje ile 2 kez 5'inci, 2023/2 dönemde 176 projeyle üniversiteler arasında 9'uncu sırada yerini almıştır. OMÜ, lisans düzeyindeki araştırmacıları desteklemek suretiyle ekosistemini geliştirmeyi ve tabana yaymayı hedeflemektedir. Bu amaçla Milli Eğitimle işbirliği yapmış ve OMÜ Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin kurulmasına ön ayak olmuştur. Üreten her sektörün gereksinimi olan nitelikli personel ihtiyacını karşılayacak sertifikalı eleman yetiştirmek suretiyle de insan kaynağını iyileştirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda sektördeki gelişmeleri dikkate alarak elektrikli araç ustası yetiştirmek için özel bir gayrete girmiş, sektöre hizmet edecek 21 personel için 6 aylık sertifikalı bir eğitim programını uygulamaya başlamıştır. 2023 yılında bu tip programlarda 673 sertifika ile hizmetini belgelemiştir."

OMÜ'nün yarınlara güçlü kadrolar oluşturmak amacı içinde olduğunun altını çizen Rektör Ünal, şunları kaydetti:

"Uluslararası bir üniversite olma iddiasına sahip olan OMÜ, 116 ülkeden yaklaşık 6 bin öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Toplumun her katmanına nitelikli sağlık hizmeti de sunan OMÜ, bölgede üretim yapan bütün sektörlerle kazan-kazan ilkesi çerçevesinde ilişki kurmakta, AR-GE'lerini üstlenme, ya da danışmanlık yapmak suretiyle üretimi daha verimli ve kazançlı hale getirme çabası içerisine girmiştir. Sanayicinin çalışan elemanlarının ihtiyaç duyduğu eğitimleri verme konusunda da üzerine düşeni yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir. 2023 yılını dijital dönüşüm yılı olarak tanımlayan OMÜ, hizmetlerini dijital ortama taşımıştır. Jop Social ismiyle marketlerde yerini alan bir mobil uygulama geliştirmiş, tamamen yerli olan bu uygulama ile uzmanlıklara erişimi kolaylaştırmış, staj ve iş bulma imkanlarını ilgililere sunma gayreti içerisine girmiştir."

Kaynak: AA / Güncel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yavuz Ünal Rektör Eğitim Güncel Haberler

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