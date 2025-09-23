OMÜ Rektörü Prizren Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve beraberindeki heyet, Kosova'nın Prizren kentinde bulunan Prizren Üniversitesi'ni ziyaret etti.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Prizren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mentor Alişani ve üniversite yönetimi tarafından karşılanan OMÜ heyeti, iki üniversite arasında akademik ve bilimsel iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde akademik personel değişimi, öğrenci hareketliliği, ortak araştırma projeleri ve uluslararası faaliyetlerin düzenlenmesi gibi konular ele alındı.

Prizren Üniversitesi Rektörü Alişani, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Aydın ise "Bugün burada bulunmaktan ve Prizren Üniversitesi ile iş birliğimizi yeni bir seviyeye taşımaktan büyük mutluluk duyuyorum. Akademik ve kültürel bağlarımızın daha da güçlenmesini önemsiyoruz. Öğrencilerimiz ve akademik personelimiz için ortak projeler, değişim programları ve araştırma fırsatları sunmak, iki üniversiteye de önemli kazanımlar sağlayacaktır. Karşılıklı anlayış ve dostluk temelinde atacağımız bu adımların her iki ülkenin yükseköğretim alanına katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, iki üniversite arasında ortak akademik ve araştırma programlarının geliştirilmesine yönelik somut iş birliği adımlarıyla sona erdi.