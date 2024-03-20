OMÜ Rektörü Özbekistan'da Konferansa Katıldı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Özbekistan'da Urgenç Devlet Pedagojik Enstitüsü tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı.
OMÜ'den yapılan açıklamada, Türk dünyasından 15 üniversitenin yetkililerinin yer aldığı "Türk Halklarının Milli Zihniyetini Güçlendirmenin Günümüz Meseleleri" başlıklı konferansa, OMÜ'yü temsilen Rektör Ünal'ın konuşmacı olarak katıldığı belirtildi.
Ünal, konuşmasında, Türk dünyasının ortak değerlerini dikkate alarak insanların tarihe mal olmuş varoluşsal kodlarından ilham alan eğitim sisteminin önemine işaret ederek, Gazze'de yaşanan soykırımın Türk birliğine duyulan ihtiyacı gün yüzüne çıkardığını vurguladı.
Konferansın ardından katılımcılar, nevruz kutlamalarının yapıldığı etkinliğe geçerek, Özbekistan'ın farklı vilayetlerindeki pedagoji enstitülerinden gelen nevruz kutlama ekiplerinin yöresel sergileri ve hazırladıkları stantları gezdi.
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