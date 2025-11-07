Haberler

Ömer Seyfettin Sempozyumu Balıkesir'de Gerçekleşecek

Güncelleme:
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Balıkesir Üniversitesi iş birliğiyle, Ömer Seyfettin'in doğumunun 140. yıl dönümünde 13-14 Kasım tarihlerinde sempozyum düzenlenecek. Yazarın edebi mirası ve katkıları üzerine bilimsel değerlendirmeler yapılacak.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ile Balıkesir Üniversitesince, "Doğumunun 140. Yıl Dönümünde Ömer Seyfettin Sempozyumu", 13-14 Kasım'da Balıkesir'de gerçekleştirilecek.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek sempozyumda, Ömer Seyfettin'in hikayeciliği, dil ve üslup özellikleri, eserlerinin yabancı dillere çevirilerinde kullanılan yöntemler ile Türk ve dünya edebiyatına katkıları ele alınacak.

Katılımcılar tarafından sunulacak bildirilerle yazarın edebi mirası bilimsel veriler ışığında değerlendirilecek.

Ayrıca Başkanlık tarafından Alman ve Fransız Kültür Merkezleri iş birliğiyle 18 Ekim'de gerçekleştirilen "2. Genç Çevirmen Adayları Yarışması"nın ödülleri de sempozyumda sahiplerini bulacak.

Sempozyumun açılış töreninde, Almanca, Fransızca, İngilizce, Arapça ve Farsça dillerinde yarışmaya katılan 23 üniversiteden, son sınıfta okuyan 70 öğrenci arasından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilecek.


