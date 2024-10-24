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Ömer Öcalan, Aile Olarak Abdullah Öcalan ile Görüştüklerini Açıkladı

Ömer Öcalan, Aile Olarak Abdullah Öcalan ile Görüştüklerini Açıkladı
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DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, yıllar sonra aile olarak Abdullah Öcalan ile görüştüklerini sosyal medya üzerinden duyurdu. Öcalan, son görüşmenin 3 Mart 2020'de yapıldığını belirtti ve rutin aile görüşmelerinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrılarının ardından DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, yıllar sonra aile olarak Abdullah Öcalan ile dün görüştüklerini bildirdi.

Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sayın Abdullah Öcalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi. Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik. Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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