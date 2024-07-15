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Niğde Valiliği, Şehit Ömer Halisdemir'i Anma Programı Düzenledi

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Niğde Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, darbe girişimi sırasında şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrinde anma programı düzenledi. Vali Mustafa Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve protokol üyeleri, dua okuyarak ve karanfil bırakarak şehitleri andı. Vali Çelik, Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştirdiğini belirtti.

VALİLİKTEN ANMA PROGRAMI

Niğde Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde anma programı düzenledi. Vali Mustafa Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve protokol üyeleri, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua okudu ve mezara karanfil bıraktı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çelik, şehit Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştirdiğini söyledi.Her tarihi olayda ön plana çıkan şahsiyetlerin olduğuna işaret eden Çelik, "Bedir Savaşı'nda Hazreti Ali, Uhud Savaşı'nda Hazreti Hamza, Hendek Savaşı'nda Selmam'ı Farisi, Çanakkale Savaşı'nda Seyit Onbaşı, Kurtuluş Savaşı'nda Süleyman Fethi, Hasan Tahsin'in ön plana çıktığını görüyoruz. 15 Temmuz'da da ön plana çıkan en önemli şahsiyet Ömer Halisdemir" dedi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde, tüm şehitleri andıklarını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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