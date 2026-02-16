Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Batı Şeria'da arazi tesciline ilişkin kararına tepki Açıklaması

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'ya yönelik attığı adımların soykırım siyaseti olduğuna dikkat çekti ve bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasını savundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya egemenlik dayatması mekansal soykırımdır." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya egemenlik dayatması mekansal soykırımdır. İsrail soykırım siyasetini işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatması ile genişletmektedir. Ateşkes ve barış gündemi olan herkesin bu saldırganlığa karşı çıkması gerekir. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması yegane çözümdür."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
