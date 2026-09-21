Ömer Çelik, Adana Saimbeyli'deki 5 büyüklüğündeki depremde olumsuz durum yok dedi

AK PARTİ'Lİ ÇELİK: ÇOK ŞÜKÜR OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki depreme ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Adana'mızın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sahadan aldığımız bilgilere göre çok şükür olumsuz bir durum yok. Ekiplerimiz teyakkuz halinde görevlerinin başında, tarama çalışmalarını sürdürüyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı