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İşte kokoreçcide ölen gencin son videosu: Ölürsem bunu paylaşın

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Adana'da kokoreçcide düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Abdulbasit Çamsar'ın ölmeden önce sosyal medyada yayınladığı video ortaya çıktı. Çamsar'ın videoda, "Ölürsem yok mu bu video, hepiniz beni paylaşın' dediği görüldü.

Adana'nın Seyhan ilçesinde kokoreçcide yemek yerken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Abdulbasit Çamsar'ın ölmeden önce yayınladığı videoda, "Ölürsem yok mu bu video, hepiniz beni paylaşın" dediği görüldü.

KOKOREÇCİDE SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'ndeki bir kokoreçcide meydana geldi. İddiaya göre, Abdulbasit Çamsar (17), yemek yediği sırada motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar tabanca ile defalarca ateş açarak bölgeden kaçtı. Çamsar, başından vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. İşletmenin sahibi Halil A. ise bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı Çamsar'ı ve işletme sahibi Halil A.'yı hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Camsar, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"ÖLÜRSEM BU VİDEOYU PAYLAŞIN"

Adana'da yemek ye d iği sırada uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak hayatını kaybeden Abdulbasit Çamsar'ın (17), bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı ve kendini çektiği videoda "Ölürsem yok mu bu video, hepiniz beni paylaşın diye kalsın. Yani beni paylaşmanızı istiyorum kardeş" dediği görüldü.

İşte kokoreçcide ölen gencin son videosu: Ölürsem bunu paylaşın
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Bekliyormuş demekki ne ettiyse. Hızlı yaşa genç öl cesedin yakışıklı olsun. Su testisi....Onu vuranlarda aynı yolda akibeti şimdiden belli ne deyim Allah Rahmete layıksa rahmet etsin.

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