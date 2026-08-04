Trafik kazalarının 7'de biri yayaya çarpma

TÜRKİYE'de, ocak-haziran döneminde yaşanan 130 bin 993 'ölümlü-yaralanmalı' trafik kazasının 18 bin 754'ü 'yayaya çarpma' türünde meydana geldi. Ölümlü-yaralanmalı 7 trafik kazasından birinin 'yayaya çarpma' şeklinde oluştuğu kazalara neden olan unsurlarda 12 bin 453 yaya kusuru tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye'de ocak- haziran döneminde, 328 bin 29 trafik kazası yaşandı. Bu kazalardan 808'i ölümlü, 130 bin 185'i yaralanmalı, 197 bin 36'sı maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. 183 bin 916 kişinin yaralandığı kazalarda 972 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Ocak-haziran döneminde, ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının oluş şekline göre 'yayaya çarpma' türünde 18 bin 754 trafik kazası yaşandı. Ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan 130 bin 993 trafik kazasında, her 7 kazadan biri 'yayaya çarpma' şeklinde oldu.

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının oluş şekline göre türleri şöyle:

"Yandan çarpma 45 bin 722, devrilme-savrulma-takla 18 bin 742, arkadan çarpma 14 bin 993, yoldan çıkma 11 bin 477, karşılıklı çarpışma 6 bin 882, engel-cisim ile çarpışma 5 bin 814, yan yana çarpışma 2 bin 597, duran araca çarpma 1606, zincirleme çarpışma 720, çoklu çarpışma 840, araçtan insan düşmesi 1003, park etmiş araca çarpma 1428."

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarına neden olan unsurlarda yaya kusurlu kaza sayısı 12 bin 453 olarak kayıtlara geçti. Bu kazalarda 140 bin 580 kazada sürücü, 828 kazada yolcu, 1436 kazada araç, 730 kazada yol kusuru bulundu. Ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarına neden olan sürücü kusurlarından bazıları şunlar:

EN BÜYÜK KAZA NEDENİ HIZ KURALLARINA UYMAMAK

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamaktan 51 bin 846, kavşak-geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamaktan 24 bin 634, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamaktan 11 bin 243, arkadan çarpma 12 bin 648, dönüş kurallarına uymamaktan 10 bin 954, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemekten 2 bin 7 kaza."

Ülke genelinde ocak-haziran döneminde 2 bin 236 yayaya, 49 bin 648 yolcuya, 2 milyon 421 bin 717 sürücüye, 11 milyon 877 bin 703 araç plakasına trafik cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı