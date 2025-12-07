Fethiye'de Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz, iki gün süren yağışın ardından turkuaz renge büründü. Değişimi dron ile görüntüleyenler sahilde yürüyüş yapan az sayıda insanı gördü.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz'in bir kısmı turkuaz renk aldı.
İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Ölüdeniz'de iki gün süren yağışın ardından suyun rengi değişti.
Turkuaza dönüşen denizin rengi dron ile görüntülendi.
Az sayıda kişi, sahilde yürüyüş yaptı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel