Fethiye'de Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz, kuvvetli yağışların ardından güneşli havada yeniden canlandı. Su rengi turkuaza dönüştü ve plaja gelenler denizin tadını çıkardı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz'in bir kısmı turkuaz renge büründü.

İlçede iki gündür etkili olan kuvvetli yağış, yerini güneşli havaya bıraktı.

Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Ölüdeniz'de de suyun rengi değişti.

Güzel havayı fırsat bilen bazı kişiler Kumburnu Plajı'nda denize girdi.

Babadağ'daki pistlerden pilotlar eşliğinde yamaç paraşütü uçuşu yapan macera tutkunları, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izledi.

Bazı turistler ise bölgede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Turkuaza dönüşen denizin rengi dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
