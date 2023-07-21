ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI, KAZA KAMERADA

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalioğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Refiye E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.