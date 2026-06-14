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Erzurum-Yıllarca kullandığı tarım aletlerini kaldırımda satışa çıkardı

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Erzurum'un Oltu ilçesinde işçi emeklisi Mehmet Coşkun, tarlasını sattıktan sonra tarım aletlerini kaldırımda satışa çıkardı. İş insanı Fuat Demir, tüm aletleri satın alarak Coşkun'a destek oldu.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde işçi emeklisi Mehmet Coşkun (80), yıllarca tarlasında kullandığı tarım aletlerini kaldırımda satışa çıkardı. İş insanı Fuat Demir, aletlerin tamamını satın alarak Coşkun'a destek oldu.

Oltu'da yaşayan işçi emeklisi Mehmet Coşkun, yaşadığı ailevi kayıpların ardından bir süre önce tarlasını sattı. Evinde bulunan ve yıllarca tarımda kullandığı aletleri değerlendirmek isteyen Coşkun, malzemeleri ilçe merkezinde kaldırımda satışa çıkardı. Önce 4 çocuğunu, yaklaşık 9 ay önce de eşini kaybeden ve ailesinden kimsesinin kalmadığını belirten Coşkun, "Bu aletler çürüyüp gideceğine satıp kendime harçlık yapayım istedim" dedi.

İş insanı Fuat Demir, Mehmet Coşkun'u dün sabah işe giderken kaldırımda otururken görüp, tarım aletlerinin tamamını satın aldı. Demir, "Bir nebze olsun mutlu olmasına vesile olabildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Satışın ardından eline geçen parayla ekmek alan Mehmet Coşkun, daha sonra evine döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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