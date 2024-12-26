Cami cami dolaşıp selasını okuttu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi'nde dün yaşandı. Mahalle sakinlerinden Serdar B., iddiaya göre Bağdat ve Merkez Camisi'ne giderek sela okutmak istediğini söyledi.

MAHALLELİ HAYRETİNİ GİZLEYEMEDİ

Bunun üzerine Bağdat Camisi hoparlörlerinden, görevliler öldüğü iddia edilen kişi için sela okudu. Diğer camide okunan sela ise, şahsın ölmediğinin anlaşılması üzerine yarıda kesildi. Öldüğü anons edilen kişiyi karşılarında gören mahalleli hayretini gizleyemedi.

"ÖLSEYDİ CENAZESİNE GİDERDİK"

Mahalle sakini Adnan Şimşek, "Dün burada bir sela verilmiş. Vatandaş kendi selasını okutmuş. Biz öyle duyduk ama konuyu tam ayrıntılı olarak bilmiyorum. Selasını okutulan Serdar B. ölmemiş ama selayı kendisi mi okuttu, başkası mı okuttu bilmiyorum. Serdar B. ölmemiş, ölseydi cenazesine giderdik. Tanıdığımız bir ailenin ferdi" şeklinde konuştu.

"UMARIM ÖLMEMİŞTİR, CENAZESİNE GİDEMEDİM"

Orhan Aydoğan ise, "Cami hocamız selayı okudu. Mahalleden çok sevdiğimiz Serdar B.'nin vefat ettiği söylendi. Hastanede işim olduğu için ben cenazeye katılmadım. Ölmediği söyleniyor bu konu hakkında bir fikrim, bilgim yok. Umarım ölmemiştir çünkü cenazesine katılamadım diye çok üzülmüştüm" dedi.