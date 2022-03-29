Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı (2)

Demirören Haber Ajansı - Fahrettin Toker - Güncel
 - Güncelleme:
Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı (2)

CAMLARI TEKMELEYEREK İÇERİ GİRMİŞLERKırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, pandemi servisinin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Salih Ata'nın yakınlarınca darbedilen sağlık personeli Cihat Yıldız, "Sabah hasta fenalaştı.

KIRŞEHİR (DHA) - CAMLARI TEKMELEYEREK İÇERİ GİRMİŞLER

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, pandemi servisinin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Salih Ata'nın yakınlarınca darbedilen sağlık personeli Cihat Yıldız, "Sabah hasta fenalaştı. 45 dakika boyunca hastaya müdahale ettik. Hastadan yanıt alınamadı. Hasta kötüleştiği anda da hasta yakınlarına haber verildi. Hasta yakınları, camları tekmeleyerek içeri girdi. O kadar emek veriyoruz. Moralimiz bozuldu. Burada verdiğimiz emek var. Zaten elimde de şişlik oluştu, vurdular. Emek veriyoruz, hasta yakınlarının bize destek olması gerekir" dedi.

3 HASTA YAKINI GÖZALTINDA

Öte yandan 3 hasta yakını, polis ekiplerince gözaltına alındı. Hasta yakınlarının emniyetteki sorguları sürüyor.


Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı (2)

Demirören Haber Ajansı / Fahrettin Toker - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yıldız Sabah, Kırşehir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title