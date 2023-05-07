Öldürülen Büyükşen çiftinin çocukları: Adalet yerini buldu

KONYA'da 4,5 yıl önce yanlış adrese girilip Necla (54) ve Metin (55) Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın 2'şer kez müebbet hapis cezasına çaptırılmasının ardından çiftin çocukları, anne ve babalarının öldürüldüğü evin önünde basın açıklaması yaptı Saldırı sırasında dipçik...

KONYA'da 4,5 yıl önce yanlış adrese girilip Necla (54) ve Metin (55) Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın 2'şer kez müebbet hapis cezasına çaptırılmasının ardından çiftin çocukları, anne ve babalarının öldürüldüğü evin önünde basın açıklaması yaptı Saldırı sırasında dipçik darbesiyle baygınlık geçirip, ölü gibi yapan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayarak, yoldan geçen komşularının aracına binen çiftin kızları Büşra Büyükşen, "Bizim için buruk bir sevinç oldu, ama sonuçta adalet yerini buldu" dedi.

Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, kar maskeli kişinin kapısı açık olan eve girip, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş ederek öldürülmesiyle ilgili dava geçen cuma günü sonuçlandı. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik (47) ile azmettirdiği iddia edilen Esra Taş (28) ve sevgilisi Abdullah Başdemir'i (47), Büyükşen çiftinin öldürülmesi nedeniyle 2'şer kez müebbet hapis, 'konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçlarından da 4'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Ertuğrul Çelik, ayrıca saldırı sırasında Büşra Büyükşen'i yaraladığı için de 9 ay hapis cezası daha aldı. Yardım ettiği öne sürülen tutuksuz sanık Zekeriya Okşen ise, delil yetersizliğinden beraat etti.

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