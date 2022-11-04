Olay yaratan fotoğraf! 19 maganda yan yana dizildi, düğünde yaptıklarına büyük tepki var

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen bir düğün töreninde kaydedilen anlar büyük tepkilere neden oldu. Yan yana dizilen maganda, etraftakilere aldırmadan aynı anda havaya doğru ateş açmaya başladı.

Ülkemizde düğünlerdeki gelenekler arasında havaya ateş açma da yer alıyor. Ancak bu gelenek, birçok kez insan hayatına mal olduğu gerekçesiyle büyük eleştiri alıyor. Benzer görüntüler Kahramanmaraş'taki bir düğünde kaydedildi.

19 MAGANDA YAN YANA

19 maganda yan yana dizilerek, aslında hiç gerekli olmayan bir harekete imza attı. Magandaların silahından çıkan kurşunların sesi saniyeler sonra havada yankılandı.

BÜYÜK TEPKİ GÖSTERİLDİ

Bu görüntüler, kısa süre içerisinde de yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları, alandaki insanların göz göre göre tehlikeye atıldığını belirterek bu kişilerin cezalandırılmasını istedi.