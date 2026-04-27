Okullardaki silahlı saldırılarda hayatını kaybedenler için İstanbul'da dua programı

İstanbul Eğitime Destek Platformunca (EDP), Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullardaki saldırılarda hayatlarını kaybedenler için dua ve hatim programı düzenlendi.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullardaki saldırılarda hayatlarını kaybedenler için yapılan program, 24 Nisan'da, cuma namazı öncesinde Bayrampaşa Muradiye Camisi'nde başladı.

Namazın ardından saldırılarda yaşamını yitirenler için okunan 4754 hatim ve 441 bin sure salavat ile dualarla taçlandırıldı.

?Program boyunca birliktelik tablosu sergilenirken hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla ve rahmetle anıldı.

?EDP İstanbul Başkanı Seçkin Turan, burada yaptığı konuşmada, programa katılan ve acıya ortak olan tüm devlet erkanına, duyarlı vatandaşlara ayrı ayrı teşekkür etti.

Turan, milletin birliğine kasteden her türlü musibetin karşısında dimdik durmaya devam edeceklerini belirtti.

Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, İlçe Müftüsü Recep Eren, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Mamur, EDP İl Teşkilat Başkanı Mükayil Bektaş ve il yönetim kurulu üyeleri de katıldı.