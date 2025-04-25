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Okuldan Çıkan Kardeşini Almaya Giderken Motosiklet Kazası

Okuldan Çıkan Kardeşini Almaya Giderken Motosiklet Kazası
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, okuldan çıkan kardeşini almak için yola çıkan motosikletli Veysel U., kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, okuldan çıkan kardeşini almaya giderken kamyonetin çarptığı motosikletli Veysel U. (30), ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Ilın Sokak'ta meydana geldi. 16 AUP 230 plakalı motosikletle, okuldan çıkan kardeşini almaya giden Veysel U.'ya, Sülün Sokak'tan çıkan Kerem O. (47) yönetimindeki 34 FOT 546 plakalı kamyonet çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosiklet sürüklenirken, sürücü ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Veysel U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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