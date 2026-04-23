Okuldaki saldırıda ölen Kerem'in babası: Oğlum, kız çocuklarını korumuş

KAHRAMANMARAŞ'ta, okul saldırısında Kerem Erdem Güngör'ü (11) kaybeden baba Mustafa Güngör, eşiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda oğlunun mezarını ziyaret etti.

KAHRAMANMARAŞ'ta, okul saldırısında Kerem Erdem Güngör'ü (11) kaybeden baba Mustafa Güngör, eşiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda oğlunun mezarını ziyaret etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Güngör, "Bu çocuk çok terbiyeli bir çocuktu. Dün akşam arkadaşı geldi. Kız çocuklarını korumuş. Arkadaşı Melek, 'Bizi korudular ağabey' diyor" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki saldırıda hayatını kaybedip, Şeyh Adil Mezarlığı'nda yan yana toprağa verilen Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Zeynep Kılıç ve Bayram Nabi Şişik'in mezarlarını, aileleri ve arkadaşları ziyaret ediyor. Öğretmen Mustafa Güngör ile eşi Yasemin Güngör, Kerem Erdem'in mezarına çiçek bırakıp dua etti.

Mustafa Güngör, her gün oğlunun mezarını ziyaret ettiğini söyleyerek, "Çocuk bayramı ama biz çocuğumuzu defnettik. Geri dönülmez bir yola girdi, eksikliğini hissediyoruz yavrumuzun. Kahvaltı yapmadan önce yavrumuzun yanına geliyoruz. Geçen arabaya bindik, 'Bir kişi eksik' diyorum. Baktım Kerem yok. Evlat kaybettik. Allah kimsenin başına vermesin. Bu çocuk çok terbiyeli bir çocuktu. Dün akşam arkadaşı geldi. Kız çocuklarını, bu çocukları korumuş. Arkadaşı Melek, 'Bizi korudular ağabey' diyor. Hocam pencereden dışarı atlamamız için önce bizi gönderdiler diyor. O sırada bunlara sıkmaya devam etmiş, erkeklere. 'Kerem bizi korudu sağ olsun' diyor. Ben duygulandım. Yani bu yüreğimize su serpiyor. Bu çocuklar, kendini feda etti. Çok yürekli bir çocuktu zaten. 'İnsan gövdesi kadar değil yüreği kadar yeri kaplar' diyor ya Yaşar Kemal, onun gibi bu çocuk yüreği kadar yeri kaplıyor. Ben hiç doyamadım bir baba olarak. Çok terbiyeli bir evlattı, başarılıydı. Çok akıllı bir çocuktu" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMU KORUYAMADIM'

Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin anne ve babasının da cezalandırılmasını isteyen Güngör, "Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Size 'Baba' diyoruz, siz bu ülkenin babasısınız. Bu çocuğun babası da bendim. Koruyamadım diye kolumu kırdım, elimi kırdım duvarlara vura vura. İçim içimi yiyor, geceleri uyuyamıyorum. Devlet büyüktür. Benim için dünya bir tarafa, çocuğum bir tarafaydı. Bu çocuk uçak mühendisi olacaktı. Biz böyle yetiştiriyorduk bu evlatları. Elimi, evladımı kaybettikten sonra duvarlara vura vura kırmışım, hiç haberim yok. Bir gün sonra baktım şişiyor, morarıyor, gittik doktora kırık varmış sardılar, alçıladılar. Benim elimde acım yok. Keşke iki elim kırılsaydı da çocuğum dünyada olsaydı. Ben çocuğumu koruyamadım diye kırdım elimi. Ahmet Minguzzi'yi anardık, ağlaşırdık. 'Bana bir şey olursa koruyabilir misin baba beni' dedi. Oğlum 'Allah'a emanetsin. Kurban olduğum öyle deme' dedim. Koruyamadık yavrumuzu" dedi.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan savaşı yeniden başlatacak talimat: Orduya vur emri verdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu Civan'a devretti
Rıza Pehlevi'ye saldırı! Koşarak kaçtı
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor
73 yıllık fabrikada üretim durdu
Fenerbahçelileri derbi öncesi sevinçten havalara uçuran gelişme
"Ne jandarma dinlerim ne de polis" dedi, şimdi hesap veriyor
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor
Dünya futbolu şokta! Arda Güler'den sonra o da sezonu kapattı
Derbiye günler kala ortam alev aldı! ''Hayırdır?'' sorusuna flaş yanıt