Okulda çalışan annesinin yanına gitmek isteyen küçük Melih, kamyonun altında kaldı

ORDU'nun Gölköy ilçesinde, evlerine 100 metre mesafedeki bir okulda aşçı olarak çalışan annesinin yanına tek başına gitmek isteyen 5 yaşındaki Melih Toprak Yılmaz, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gölköy Mahallesi'ndeki Aybastı Caddesi'nde meydana geldi. Evlerine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Gölköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde aşçı olarak çalışan annesinin yanına gitmek için tek başına evden çıkan Melih Toprak Yılmaz, iddiaya göre, koşarak yolun karşısına geçmek isterken sağa doğru manevra yapan Zafer Er'in kullandığı 34 DYP 994 plakalı kamyona yandan çarptı. Dengesini kaybederek düşen çocuğu fark edemeyen kamyon sürücüsü, Melih Toprak Yılmaz'ın üzerinden geçti. Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Gölköy Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Zafer Er ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.