Küçücük çocuklar, öğretmenlerine tekme tokat saldırdı
Samsun'un Canik ilçesinde bir okul turnuvasında futbolcular arasında yaşanan tartışma sonrasında sahaya inen 2 öğrenci, öğretmenlerini darbetti. Öğretmen hastaneye kaldırılırken, öğrenciler gözaltına alındı. O anlar ise kameraya yansıdı.
- Samsun'un Canik ilçesinde okul turnuvasında öğretmeni darbettiği iddia edilen 2 öğrenci gözaltına alındı.
- Öğretmenin sağ kaş üzerinde kanama ve elinde kırık tespit edildi.
- Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Samsun'un Canik ilçesinde okul turnuvasında sahaya inerek öğretmeni darbettiği iddia edilen 2 öğrenci gözaltına alındı.
HALI SAHADA ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENLERİNE SALDIRDI
İddiaya göre, Canik ilçesinde bulunan halı sahada, Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi ile Atakum Anadolu Lisesi arasında oynanan okullar arası futbol turnuvasında, futbolcular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yaşandığı sırada bazı öğrenciler, sahaya inerek Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni B.Z'yi (53) darbetti.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan B.Z'nin yapılan muayenesinde sağ kaş üzerinde kanama ve elinde kırık bulunduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu öğrenci oldukları belirlenen 2 suça sürüklenen çocuk gözaltına alındı. Öte yandan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.