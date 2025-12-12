Öğrenci servisinin önünden gidip, korkuluklardan atlayan karaca kamerada
Bartın'ın Ulus ilçesinde, öğrencileri taşıyan okul servisi önüne çıkan dişi karaca, dikkat çekici anlar yaşattı. Karaca, demir bahçe korkuluğundan atlayarak bahçeye girdi ve ormana kaçtı. O anlar öğrenciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
BARTIN'ın Ulus ilçesi Zafer köyünde öğrencileri taşıyan okul servisinin önüne çıkan karaca, bir evin demir bahçe korkuluklarından atladı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.
Zafer köyünde taşımalı eğitim yapan servis minibüsünün önüne, asfalt yolda dişi karaca çıktı. Bir süre servisin önünde koşan karaca, bir evin 1 metre yüksekliğindeki demir korkuluğundan atlayarak bahçeye girdi. Karaca, daha sonra bahçedeki diğer demir korkulukları da aşarak ormana kaçtı. Karacayı gören minibüsteki öğrenciler, o anları cep telefonuyla kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel