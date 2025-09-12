Haberler

Okul Servis Sürücülerine Güvenli Sürüş Semineri

Okul Servis Sürücülerine Güvenli Sürüş Semineri
Samsun'un Alaçam ilçesinde, okul servis sürücülerine genel trafik kuralları ve güvenli sürüş hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi. Jandarma ekipleri, trafik güvenliğinin artırılması için uygulamalı eğitimlerin devam edeceğini açıkladı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde okul servis sürücülerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Yukarısoğukçam Mahallesi İlkokulu'na öğrenci taşıyan servis araç sürücülerine yönelik seminerde genel trafik kuralları ve güvenli sürüş, aşırı hızın doğurabileceği riskler, cep telefonu ve dikkat dağıtıcı unsurların tehlikeleri, reflektör ve reflektif yelek kullanımı, öğrencilerin güvenli şekilde indirilip bindirilmesi gibi konularda bilgi verildi.

Jandarma ekipleri, öğrenci taşımacılığında güvenliğin ön planda tutulması için uygulamalı trafik eğitimlerinin süreceğini belirtti.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
