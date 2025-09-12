Okul Servis Sürücülerine Güvenli Sürüş Semineri

Samsun'un Alaçam ilçesinde okul servis sürücülerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Yukarısoğukçam Mahallesi İlkokulu'na öğrenci taşıyan servis araç sürücülerine yönelik seminerde genel trafik kuralları ve güvenli sürüş, aşırı hızın doğurabileceği riskler, cep telefonu ve dikkat dağıtıcı unsurların tehlikeleri, reflektör ve reflektif yelek kullanımı, öğrencilerin güvenli şekilde indirilip bindirilmesi gibi konularda bilgi verildi.

Jandarma ekipleri, öğrenci taşımacılığında güvenliğin ön planda tutulması için uygulamalı trafik eğitimlerinin süreceğini belirtti.