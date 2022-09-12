MEB'den okul servisi şoförlerine, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca tüm okul servis şoförlerine halk eğitimi merkezlerinde 'Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği (Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İş Yerleri)' eğitiminin verileceği belirtildi.

Bakanlık Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden illere gönderilen yazıya göre, '2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında, tüm okul servis şoförlerine 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi başlangıcında 12 Eylül 2022 itibarıyla 'Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği (Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İş Yerleri)' eğitimi verilmesi kararlaştırıldı.Öğrencilerin taşınmasında görev alan tüm servis şoförlerine verilecek kurslara ait iş ve işlemler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu tarafından koordine edilecek. Kurslarda ilgili programa ve mevzuata uygun eğitici görevlendirilecek ve eğitici ücretleri halk eğitimi merkezi müdürlüklerince ödenecek. Belirlenen halk eğitim merkezi müdürlüğünce kursiyerlerin kaydı yapılacak ve kursları başarı ile bitiren kursiyerlere kurs bitirme belgeleri e-Yaygın sistemi üzerinden verilecek. Eğitimler ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gerçekleştirilecek. Kurslar, en geç 11 Kasım 2022 itibarıyla tamamlanacak. Kurslara ait istatistiki veriler, rapor halinde en geç 21 Kasım 2022'ye kadar Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı'na iletilecek.