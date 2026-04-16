Emniyet Genel Müdürlüğü: "Okul Saldırıları Neticesinde Yürütülen Faaliyetler Kapsamında Bin 115 Url Adresine Erişim Engeli Getirilmiştir"

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında bin 115 URL adresine erişim engeli getirildiğini, yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan 174 şahıstan 127'sinin ise yakalandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili sosyal medya hebasından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırıları neticesinde yürütülen faaliyetler kapsamında; Bin 115 URL adresine erişim engeli getirilmiştir. Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan 174 şahıs tespit edilmiş; 127 şahıs yakalanmıştır. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam etmektedir. Provokatif nitelik taşıyan, halkı yanıltmaya ve milletimizin huzurunu bozmayı hedef alan paylaşımlara ve faaliyetlere yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: ANKA