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Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

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İstanbul'da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldüren 17 yaşındaki Y.K'nın suç dosyasının bir hayli kabarık olduğu ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Y.K.'nın geçmişte de çok fazla disiplin suçlarının olduğu, gittiği hiçbir okulda barınamayıp bir yıl içinde 3 okul değiştirdiği, bir önceki okulunun çardağını ve ağaçları yaktığı ve 2023 yılında silahla yakalandığı ortaya çıktı.

İstanbul'da Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel bir lisede, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş ederek öldüren Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HİÇBİR OKULDA BARINAMAMIŞ

Türkiye'yi ayağa kaldıran ve çok sayıda öğretmenin protestolar başlattığı cinayetin zanlısı Y.K.'nın suç dosyası da kabarık çıktı. Geçmişte de çok fazla disiplin suçlarının olduğu öğrenilen zanlının gittiği hiçbir okulda barınamadığı ve 1 yıl içinde 3 okul değiştirdiği ortaya çıktı.

OKULUN ÇARDAĞINI VE AĞAÇLARI YAKMIŞ

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre vukuatları bunlarla da sınırlı kalmayan gencin bir önceki okulunun çardağını ve ağaçları yaktığı, 2023 yılında ise silahla yakalandığı öğrenildi.

Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

SAVCILIĞA VERDİĞİ İFADE DE ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Şüpheli Y.K'nin savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı. Y.K. ifadesinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminin ortalarında başka bir okuldan söz konusu özel liseye geldiğini, burada çeşitli nedenlerle hakkında disiplin cezaları yazıldığını ancak kendisinin bunları imzalamak istemediğini, Aralık 2023'te sınıftayken disiplin cezalarından dolayı okula annesinin geldiğini öğrendiğini anlattı.

"YAŞANANLARI KENDİME YEDİREMEDİM"

Maktul İbrahim Oktugan'ın odasına gittiğini, annesinin de burada olduğunu ve müdürle sözlü tartışma yaşandığını söyleyen zanlı, "Annemin üzerine yürümesi üzerine polisi aradık, daha sonra okulu terk ettik ve olaydan sonra bir daha okula dönmedim. Bizden aldıkları parayı da geri vermediler. Bu olaydan dolayı yaşananları kendime yediremedim." ifadesini kullandı.

Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

10 BİN LİRAYA TABANCA ALMIŞ

Olaydan önce okulda okuyan birini görmesiyle aklına geçmiş olayın geldiğini belirten zanlı, sinirlendiğini ve gördüğü kişiye Oktugan'ın hala okulda olup olmadığını sorduğunu kaydetti. Zanlı, maktulün çalışmaya devam ettiğini öğrenmesi üzerine 4 Mayıs'ta 10 bin liraya tabanca aldığını ve okula gitmeye karar verdiğini, olay sabahı annesine börek alacağını söyleyerek evden çıktığını, okula gideceğinden kimsenin haberi olmadığını ileri sürdü.

"İKİ MERMİM VARDI, İKİSİ DE KARNINA GELDİ"

İfadesinde, okula geldiğinde hızlıca müdürün odasına gittiğini belirten Y.K, "Masada oturuyordu, beni görünce ayağa kalktı. Amacım ayaklarından vurmaktı ama bir anda kolunu havaya kaldırınca bana vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettim. İki mermim vardı, ikisi de karnına geldi. Bana saldıracağını düşünerek ateş ettim. Sonrasında hızlıca odadan çıkıp geldiğim kapıya yöneldim ve silahı yere doğru tutarak 'Peşimden gelmeyin.' dedim. Amacım öldürmek değildi, dövmekti. Eve geçtim ve börek götürdüm. Üzerimi değiştirdim. Bir süre sonra da silahı ve telefonumu Alibeyköy Barajı'na attım" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Güncel

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Yorumlar (13)

Erhan lafcı:

Devlet okulundan atılan üstelik bir kaç okul değiştirmiş birinin özel okul tarafından sırf para için kabul edilmesi ve bu olayın yaşanmasının en suçlularından biride özel okul yönetimidir. Öğrencilere müşteri gözüyle bakmayın artık. Bazılarının mayası bozuk oluyor. Ne yapsanda düzelmez..

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2
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Celadin TALAY:

Onu buruya getirende suç yok onu diğer okullarda silahla yakalayıp bırakanda suç yok tek suçlu özel okul öyle mi bu devletin savcısı polisi yok silahla yakalandığında neden yine serbest bırakıldı

yanıt0
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Serkan Kanan:

ORTADOĞU KÜLTÜRÜNÜ GETİRENLERDE SORGULANSIN

159
17
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Hasan Kilic:

BUNLAR DAHA IYI GÜNLER SAYILARI HER GECEN GÜN ARTIYOR TÜRKLERI ISTEMIYORUZ DIYECEKLERI GÜNLER YAKIN ÜLKE ISTILA EDILDI

138
11
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JokerAllame:

Din kardeşimiz.. Sizin gibi kardeşin.....

72
10
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Ali Tezel:

Devlet suçludur.

65
10
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Serkan Turkes:

Ülkemdeki rahatlığa bak ya 17 yaş çocuğu tüfek alabiliyor rahat rahat ne guncellere geldik silah kaçakçılığı bireysel silahlanma eeee ağır yaptırım yapmıyor devlet idam getir bak suç makinelerin azaldığını göreceksiniz

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2
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YalancıSavar:

Zamanında sağlam bir dayak atılsaymış keşke geç kalınmış

44
2
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İsmail TAŞ:

Malum efsane polisiyedeki oduncu abimiz geldi aklıma birden..

yanıt0
yanıt0
Hüseyin Güney:

ve bunu hala bu ülkede tuttular vay ulkenin haline

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