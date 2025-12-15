Okul müdürünün, öğrenciyi yakasından tutup yere savurduğu görüntülere inceleme
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir ortaokulda, müdürün sıradaki bir öğrenciyi yere savurduğu anlar cep telefonuyla kaydedildi. Ailenin şikayeti sonrası inceleme başlatıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir ortaokulun müdürü, okul bahçesinde sırada dururken yanına çağırdığı öğrenciyi yakasından tutup yere savurdu. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, ailenin şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.
Olay, 12 Aralık'ta Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu'nda meydana geldi. Öğrenciler bayrak töreni için sıradayken, okul müdürü Mustafa Ç., Muhammed K. (11) isimli öğrenciyi, iddiaya göre sıra düzenini bozduğu gerekçesiyle yanına çağırdı. Mustafa Ç., yakasından tuttuğu öğrenciyi, ittirdi. Muhammed K., geriye doğru savrulup yere düşerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.