İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu

Bursa'da bir ortaokulun müdürü, bayrak töreni için sıraya geçen öğrencilerden birini yanına çağırarak yakasından tutup yere savurdu. 11 yaşındaki öğrenci geriye doğru savrulup yere düşerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Ailenin şikayeti sonrası olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu'nda 12 Aralık'ta okul müdürü Mustafa Ç., öğrenci Muhammed K.'yi yakasından tutup yere savurdu.
  • Olay, öğrencilerin bayrak töreni için sırada durduğu sırada meydana geldi ve cep telefonuyla görüntülendi.
  • Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir ortaokulun müdürü, okul bahçesinde sırada dururken yanına çağırdığı öğrenciyi yakasından tutup yere savurdu. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, ailenin şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.

Olay, 12 Aralık'ta Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu'nda meydana geldi. Öğrenciler bayrak töreni için sıradayken, okul müdürü Mustafa Ç., Muhammed K. (11) isimli öğrenciyi, iddiaya göre sıra düzenini bozduğu gerekçesiyle yanına çağırdı.

CEP TELEFONUNA SANİYE SANİYE YANSIDI

Mustafa Ç., yakasından tuttuğu öğrenciyi, ittirdi. Muhammed K., geriye doğru savrulup yere düşerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (14)

Haber YorumlarıUmut Yağcı:

iyi yapmış helal olsun müdüre hakede hakkknı verecen yeni nesil laftan anlamıyor çünkü

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme85
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhasan kaçan:

benim evladım olsa aynısını o müdüre yaparım. zerre kadarda acımam.

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme61
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıABDULHAMITHAN:

müdür olmuş ama adam olamamış

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

Bu öğrencinin babası gelse bu müdürü ….. İş göremez hale getirse sonra aile suçlu öyle değil mi?

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKaplumbağa terbiyecisi:

Bahsettiğin çocuk 12 yaşında güç konum olarak denk değil, ayrıca kafasını çarpıp ciddi zararlar verebilirdi, dahası tüm arkadaşlarının yanında rencide edildi ve hiçbir zaman okulu sevmeyecek, okşanmasi gereken evlatları itip düşürerek içindeki kinini bulunduğu konumda kendine emanet edilenlere zarar veren zihniyetin artık yurdumdan aforoz edilmesi lazım, biz evlatlarımızı yerlere savursunlar diye mi gönderiyoruz okula. Bunu savunanlar kendisine yaşatıldığında anlayabilir zira empati yoksunuyuz

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

