İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu
Bursa'da bir ortaokulun müdürü, bayrak töreni için sıraya geçen öğrencilerden birini yanına çağırarak yakasından tutup yere savurdu. 11 yaşındaki öğrenci geriye doğru savrulup yere düşerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Ailenin şikayeti sonrası olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, 12 Aralık'ta Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu'nda meydana geldi. Öğrenciler bayrak töreni için sıradayken, okul müdürü Mustafa Ç., Muhammed K. (11) isimli öğrenciyi, iddiaya göre sıra düzenini bozduğu gerekçesiyle yanına çağırdı.
Mustafa Ç., yakasından tuttuğu öğrenciyi, ittirdi. Muhammed K., geriye doğru savrulup yere düşerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.