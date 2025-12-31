Haberler

Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürüne tahliye

Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürüne tahliye
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otizmli bir öğrenciyi merdivenlerden iterek yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan okul müdürü Bekir Güçlü, ikinci duruşmada tahliye edildi. Müdire, öğrenciye yönelik suçlamaları reddetti.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde otizmli ortaokul öğrencisi B.U.U.'yu (13) merdivenlerden iterek yaralanmasına neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan okul müdürü Bekir Güçlü (50), tahliye edildi. Olay, 5 Kasım'da saat 09.30 sıralarında Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıfta eğitim gören hafif düzey otizmli kaynaştırma öğrencisi B.U.U., okul müdürü Bekir Güçlü'nün müdahalesi sonucu merdivenlerden yuvarlanarak yaralandı. Olayın ardından eve giderek durumu ailesine anlatan öğrenci, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ailenin okulun güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte şikayetçi olması üzerine Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hazırlanan adli muayene raporunda, B.U.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu saptandı. Güvenlik kamerası görüntülerinin dosyaya girmesinin ardından 'Kendisini savunamayacak yaşta çocuğu kasten yaralama' suçundan gözaltına alınan okul müdürü Güçlü tutuklandı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlatarak Bekir Güçlü'nün açığa alındığını duyurdu. Adli soruşturmanın ardından Güçlü hakkında, 'Kendisini savunamayacak yaşta çocuğu kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

İLK DURUŞMADA TUTUKLUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Davanın ilk duruşmasında Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan Bekir Güçlü, suçlamaları reddetti. Güçlü savunmasında, "Öğrenciyi merdivende görünce neden derse girmediğini sormak için omzundan tuttum. Küfrederek kendisini geriye doğru itti ve dengesini kaybederek düştü. Kasıtlı bir hareketim yoktu" dedi.

İKİNCİ DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Turgutlu 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmaya sanık Bekir Güçlü SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları salondaki yerlerini aldı. Mahkeme heyeti; dosyadaki delillerin büyük oranda toplanmış olması, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak Güçlü'nün tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
MSB'den SDG mesajı: Suriye insiyatif alırsa Türkiye destek olacaktır

SDG'ye verilen süre doldu! MSB'den dikkat çeken harekat mesajı
Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor

Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj

Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia
112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi

112'ye gelen çağrı "pes" dedirtti: Ünlü milyarderle görüşmek istedi
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi