Okul Merdivenlerinde Yoğunluk: 21 Öğrenci Yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda ders bitiminin ardından merdivenlerde oluşan yoğunlukta 21 öğrenci hafif yaralandı. İlk tedavileri yapılan öğrencilerden 16'sı taburcu edildi, 5 öğrenci ise müşahede altında tutuluyor.

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir ortaokulda ders bitimi merdivenlerde oluşan yoğunlukta 21 öğrenci hafif yaralandı.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda son dersin ardından zilin çalmasıyla öğrencilerin hızla okuldan çıkmaya çalışması sonucu bina içinde kısa süreli yoğunluk oluştu.

Bu sırada merdivenlerde bazı öğrenciler dengesini kaybederek yere düştü, arkadan gelenlerin de düşmesiyle yaralanmalar meydana geldi.

İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 21 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 16'sı ilk tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 5 öğrencinin müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri


