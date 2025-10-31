Haberler

Okul çıkışında izdiham: 21 öğrenci hafif yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda, ders bitiminde merdivenlerde oluşan kalabalık sonucu 21 öğrenci hafif yaralandı. Olayla ilgili olarak sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı öğrencilerin tamamı tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir ortaokulda ders bitimi merdivenlerde oluşan yoğunlukta 21 öğrenci hafif yaralandı.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda son dersin ardından zilin çalmasıyla öğrencilerin hızla okuldan çıkmaya çalışması sonucu bina içinde kısa süreli yoğunluk oluştu.

Bu sırada merdivenlerde bazı öğrenciler dengesini kaybederek yere düştü, arkadan gelenlerin de düşmesiyle yaralanmalar meydana geldi.

İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 21 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün 14.46 sularında Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda okul çıkışı sırasında idare katı önündeki merdivenlerde kısa süreli izdiham yaşandığı belirtildi.

Olayın hemen ardından öğretmen ve idareciler tarafından ilk müdahalenin yapıldığı, velilerin bilgilendirilip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tedbir amaçlı hastaneye sevk edilen 21 öğrencimizin tamamı taburcu edilmiştir. Olayla ilgili gerekli incelemeler yapılmış olup öğrencilerimizin sağlık durumu iyidir."

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
