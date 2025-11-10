Haberler

Okan Akgün'ün Kısa Filmi 'Akşam Yemeği' Hindistan'da Yarışacak

Güncelleme:
Yönetmenliğini Okan Akgün'ün üstlendiği, başrollerinde Perihan Savaş, Halil Ergün ve Eda Akalın'ın yer aldığı kısa film 'Akşam Yemeği', Jaipur Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Film Ödülü' için yarışacak.

Yönetmenliğini Okan Akgün'ün üstlendiği, başrollerini Perihan Savaş, Halil Ergün ve Eda Akalın'ın paylaştığı kısa film "Akşam Yemeği", Hindistan'da film festivalinde yarışacak.

Senaryosunu Suat Köçer'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Okan Akgün'ün üstlendiği kısa film, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek "Jaipur Uluslararası Film Festivali"nde (JIFF) yer alacak.

Sefa Şenel, Berfin Taş ve Yağmur Ruken Kahraman'ın rol aldığı yapım, 13-15 Şubat'ta gerçekleşecek festivalde, "Uluslararası Kısa Film Yarışması" kategorisinde, "En İyi Film Ödülü" için yarışacak.

Yapımcılığını Film Arası Yapım'ın üstlendiği kısa filmin konusu şöyle:

"Geleneksel bir ailenin en büyük çocuğu Hacer (Eda Akalın) 35 yaşına gelmiş ve hala evlenememiştir. Aralarında ikişer yaş fark olan üç kardeşin de evlenmemiş olması son yıllarda ailede artan bir gerilimin kaynağı olmuştur. Katıldıkları eş dost düğünlerinden etkilenen anne (Perihan Savaş) ve baba (Halil Ergün), çocukları ve özellikle Hacer üzerinde evlenme yönündeki baskılarını artırır. Sözlüsüyle sorun yaşayan evin tek erkek çocuğu Arif (Sefa Şenel), evdeki bir akşam yemeğinde partneriyle aralarındaki sözü bozduklarını açıklar. Aynı gün ailenin isteğiyle evlilik görüşmesi yapan ve taliplisine hayır cevabı veren Hacer, Arif'in konuşmasıyla çılgına dönen babasına kararını açıklamak zorundadır.

Filmin görüntü yönetmenliği Ahmet Hamdi Eren imzası taşırken. kurgu yönetmenliğini Emrullah Erbay yaptı.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
