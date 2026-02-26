Haberler

Çorum'da yabani sıklamenler çiçek açtı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şubat ayının son günlerinde yabani sıklamenler açarak doğaya renk kattı. Vatandaşların ilgisini çeken bu çiçekler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı ihracatı yasak doğal çiçek soğanları arasında yer alıyor.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şubat ayının son günlerinde yabani sıklamenler çiçek açtı.

Her yıl şubat ayından itibaren açan yabani sıklamenler, doğada renkli bir manzara oluşturdu.

Koyu yeşil yaprakların arasından çıkan pembe çiçekler, doğaya ayrı bir güzellik kattı.

Özellikle ormanlık ve kayalık alanlarda görülen sıklamenler, vatandaşların da ilgisini çekti.

Öte yandan doğadan toplanan sıklamenler, Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı 2026 yılı ihracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı
