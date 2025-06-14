Oğuzlar'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Etkinliği Düzenlendi

Oğuzlar Toplum Sağlığı Merkezi, Oğuzlar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliği ve Oğuzlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek" etkinliği düzenlendi.

Kayı Köyü İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Selen Balakar tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri, afet bilinci, UMKE, aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen, bulaşıcı hastalıklardan korunma gibi konularda bilgi verildi.

Okul bahçesinde kurulan istasyonları ziyaret eden öğrenciler, çeşitli fiziksel aktiviteler yaptı.

Eğitim sonunda öğrencilere, "Sağlık elçisi" belgesi ile çeşitli hediyeler verildi.