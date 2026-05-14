Oğuzlar'da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik trafik kuralları eğitimi düzenlendi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Oğuzlar İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.

Okul bahçesinde kurulan minyatür trafik parkurunda öğrenciler, trafik işaretleri, yaya geçidi kullanımı, emniyet kemeri ve güvenli geçiş kuralları hakkında bilgilendirildi. Minyatür araçlar ve trafik levhalarıyla yapılan eğitimde öğrenciler hem eğlendi hem de trafik bilinci kazandı.

Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli bilgilendirici materyaller dağıtıldı.