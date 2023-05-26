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Oğuzhan Uğur'dan, BabalaTv'ye katılan Kemal Kılıçdaroğlu için 'Sorulardan haberi vardı' diyen gazeteci Hakkı Öcal'a yanıt: Ayıptır yahu

Oğuzhan Uğur'dan, BabalaTv'ye katılan Kemal Kılıçdaroğlu için "Sorulardan haberi vardı" diyen gazeteci Hakkı Öcal'a yanıt: Ayıptır yahu

Güncel Haberler

BabalaTv'de CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk eden Oğuzhan Uğur için gazeteci Hakkı Öcal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu. Bu paylaşıma sessiz kalmayan Uğur, alıntılayarak cevap verdi.

Geçtiğimiz günlerde BabalaTv'ye Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu konuk olmuştu. Programın esas amacının gelen konuğa zıt görüşlü olan kişilerin katılımını sağlayıp merak edilen sorular yöneltmek olduğunu ısrarla vurgulayan sunucu Oğuzhan Uğur'a sosyal medyadan taraflı kişilerin sorular sorduğu üzerine yorumlar geldi.

OĞUZHAN UĞUR: HANİ KUL HAKKI? AYIPTIR YAHU

Gazeteci Hakkı Öcal sosyal medyadan yaptığı paylaşımına Oğuzhan Uğur tweeti alıntılayarak "Hakkı abi ? Hani Allah? Hani kitap? Hani kul hakkı? Ayıptır yahu." diyerek cevap verdi.

Oğuzhan Uğur, BabalaTv'ye katılan Kemal Kılıçdaroğlu için 'Sorulardan haberi vardı' diyen gazeteci Hakkı Öcal'a yanıt: Ayıptır yahu

Haberler.com / Eyüp Ensar Yeşil - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Oğuzhan Uğur Hakkı Öcal Twitter YouTube Güncel Haberler

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