Oğuzhan Uğur'dan, BabalaTv'ye katılan Kemal Kılıçdaroğlu için "Sorulardan haberi vardı" diyen gazeteci Hakkı Öcal'a yanıt: Ayıptır yahu

BabalaTv'de CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk eden Oğuzhan Uğur için gazeteci Hakkı Öcal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu. Bu paylaşıma sessiz kalmayan Uğur, alıntılayarak cevap verdi.