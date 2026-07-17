Oğuzhan Uğur Ahbap Soruşturmasında Gözaltına Alındı
Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmada toplam 9 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
(ANKARA) - Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
YouTube'da yayın yapan Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltı kararının Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturması kapsamında olduğu, Uğur dahil toplam 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Kaynak: ANKA